Харківські літератори обурилися діями Добкіна і стали на захист Жадана

Низка харківських літераторів - лауреатів премії ім. Чічібабіна направили харківському міському голові Михайлу Добкіну відкритий лист, у якому висловили своє занепокоєння "сьогоднішнім ставленням міської влади до цієї премії". Про це повідомили Status Quoавтори листа.

"Рішення властей виключити поета Сергія Жадана зі списку лауреатів муніципальних премій 2009 р. з ідеологічних міркувань відсилає нас до подій двадцятишестирічної давнини, коли з тих же ідеологічних міркувань поета Бориса Чічібабіна виключали з Союзу письменників", - підкреслено в листі.

"Ми не знаємо, через які емоційні чинники спалював С.Жадан чужу книгу й чи спалював узагалі (ми вважаємо, що за великим рахунком літераторові годиться спалювати тільки власні книги). Можливо, ваші джерела більш інформовані. Але політичний донос не може бути критерієм оцінки літературних заслуг письменника! Ми, люди різних переконань, часом — діаметрально протилежних; більшість з нас взагалі скептично ставиться до політики і до всякого роду колективних листів. Але в сьогоднішньому питанні у нас є спільний знаменник: у літературі можна керуватися тільки літературним критерієм, все інше — від лукавого. Врешті-решт, з літератором негоже зводити рахунки за його політичні жести: слава Богу, в політиці є безліч куди більш відповідних кандидатур, з яких варто було б спитати за їх політичну діяльність і вказати на моральну невідповідність. На жаль, останнім часом будь-яка влада згадує про письменника лише виходячи з політичної кон`юнктури. Нам здається, що "викреслювання зі списку" — далеко не кращий привід для діалогу влади з письменниками", - зазначено в листі.

Лист підписали Володимир Васильєв (лауреат премії ім. Б.Чічібабіна 2007 р.), Ніна Виноградова (2006 р.), Андрій Дмітрієв (2004 р.), Вікторія Добриніна (2001 р.), Ірина Євса (2000 р.), Ігор Лосієвський (2005 р.) Марлена Рахліна (2002 р.) Євген Сухарев (2005 р.) і Віктор Юхт (2008 р.)

Як повідомлялося, 24 грудня під час засідання виконкому Харьковкого міськради за ініціативою харківського міського голови Михайла Добкіна С.Жадана виключили зі списку 29 осіб, відзначених творчими преміями міськвиконкому.

За словами мера, С.Жадан причетний до спалювання книги Євгена Кушнарьова під час Помаранчевої революції. "Я пропоную С.Жадана з цього списку виключити. Книги спалювали під час інквізиції, під час фашизму і, на жаль, під час Помаранчевої революції. Тут немає нічого особистого, я довіряю думці експертів, які включили його в цей список, але вважаю, що люди, які мають талант, повинні життєвим прикладом показувати, як треба чинити і як не треба", - заявив М.Добкін.