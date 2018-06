У столиці заспіває чиказька вокалістка Текора Роджерс

21 березня у Київській національній Консерваторії відбудеться ювілейний концерт Міжнародного Джазового Абонементу, що представить столичному слухачеві проект відомої представниці джазової школи Чикаго - вокалістки Текори Роджерс. Крім того, разом зі своїм квартетом співачка виступить у кількох містах України.

Про це УНІАН повідомили в Міжнародному Джазовому Абонементі.

У складі квартету вокалістки Текори Роджерс (Tecora Rogers) виступлять відомі на джазовій сцені гітарист Куртіс Робінсон (Curtis Robinson), барабанщик Чарльз Хіс (Charles Heath) та на контрабасі - основоположник проекту Міжнародного Джазового абонементу - Арк Овруцький (Ark Ovrutski) - контрабас.

У цьому складі 17 березня в рамках фестивалю «Черкаські джазові дні 2010» артисти відвідають музично-драматичний театр імені Шевченка, двома днями пізніше – 19 березня - Рекреаційний центр у Миколаєві. 20 березня артисти виступлять у Ялта у театрі імені Чехова, а 22 березня квартет Текори Роджерс вирушить у Львів.

***Текора Роджерс народилася і виросла в Чикаго, де вже з шестирічного віку почала співати у спірічуел-хорі. Відданість госпелу не завадила Текорі захопитися джазом, який вона вважає частиною американської музики, що заглиблюється своїм корінням в африканську фолк-культуру, зокрема, в госпел. За час своєї кар`єри вокалістка брала участь у величезній кількості всіляких фестивалів, серед яких Chicago Jazz Magazine Festival (у 2008 році) і легендарний Unites Jazz Festival in Chicago (у 2007 -2008 роках), на якому вона розділила сцену з Dr. Donald Byrd.

Текора є також затребуваним виконавцем театральної сцени. Серед її останніх робіт - роль Регіни в мюзиклі The Little Foxes, роль Пенмут у мюзиклі A Musical Romance (2007) і роль Клари в опері Porgy and Bess.

Сьогодні Текора багато подорожує по США, Швейцарії, Франції, Італії, Іспанії, Росії, Словенії, Болгарії, Німеччині, а також по країнах Азії. У дискографії Текори Роджерс - п`ять сольних альбомів.

Вартість квитків від 100 до 350 гривень.