Нові міні-крилаті ракети: BI розкрив головний секрет ракет ERAM, які отримає Україна

Україна отримає нову міні-крилату ракету США для ударів на великій відстані. Невдовзі ця зброя вже опиниться в руках Збройних сил України, пише Business Insider.

Адміністрація Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 міні-крилатих ракет великої дальності ERAM, створених для масового виробництва та застосування у бойових діях проти Росії. Разом із боєприпасами буде передано таку ж кількість систем наведення та засобів боротьби з перешкодами.

Загальна вартість пакету становить 850 мільйонів доларів. Фінансування частково візьмуть на себе Данія, Нідерланди, Норвегія та програма США з підтримки іноземних військових операцій.

"Цей продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки", – йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Технічні характеристики ERAM

Дальність польоту: до 287 миль (близько 460 км).

Боєголовка: 500 фунтів (226 кг).

Швидкість: не менше 460 миль/год (740 км/год).

Носії: літаки F-16 Fighting Falcon та інші.

Виробництво: не менше 1000 ракет на рік протягом двох років.

За потужністю ERAM поступається традиційним крилатим ракетам JASSM, проте головна перевага – масовість та доступність.

Масове поповнення арсеналу

Придбання понад 3000 ракет значно посилить можливості України для атак на військові об’єкти Росії та окуповані території. Це дає змогу проводити більш інтенсивні удари, зберігаючи стратегічні запаси.

Дальність ураження охоплює третину території України, що дозволяє Києву атакувати більшість російських позицій у зоні бойових дій.

Однак, як наголошують аналітики, США збережуть контроль над використанням ERAM. Ймовірно, Україні дозволять застосовувати їх лише проти цілей на окупованій території, але не по Росії напряму.

Рішення про передачу ракет було відкладене до зустрічей Трампа з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Це відображає намагання Вашингтона поєднати військову підтримку Києва з дипломатичними зусиллями щодо потенційного припинення вогню.

Паралельно The Wall Street Journal повідомило, що Пентагон блокує запити України на використання інших далекобійних систем по цілях у Росії.

Нові ракети для України

Нагадаємо, США схвалили продаж нової зброї Україні. Йдеться про озброєння на загальну на суму приблизно 825 мільйонів доларів.

Мова про 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) і такої ж кількості систем GPS/INS із модулем SAASM. Зазначається, що український уряд надіслав запит на придбання ракет.

Як пише Defense Express, ERAM — це не конкретна ракета, а проєкт, у межах якого розробляються щонайменше два типи озброєння. Виконавцями виступають Zone 5 Technologies та CoAspire. Орієнтовна середня ціна однієї ракети складає близько $246 тисяч, що вважається помірною вартістю для зброї з дальністю до 400 км.

