За словами президента України після чергового масованого удару Росії, час переходити від слів - до справи.

У Запоріжжі Росія вдарила по житловій п'ятиповерхівці, на місці задіяні всі служби, заявив президент України Володимир Зеленський. Унаслідок чергового масованого удару одна людина загинула, десятки постраждалих - серед них діти. Вибухи було чути в багатьох українських областях.

"Майже 540 дронів, 8 балістичних і 37 ракет інших типів запустили росіяни проти мирного життя. Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл. Але тепер, коли Росія знову показує, що їй плювати на слова, ми розраховуємо на реальні дії", - зазначив Зеленський у Telegram.

За словами українського лідера, час, виділений на підготовку його зустрічі з кремлівським диктатором Путіним, Москва використала для підготовки нових масованих ударів по Україні.

"Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливостей для дипломатії - це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, і дієві санкції проти самої Москви - банківські та енергетичні. Ця війна не закінчиться від політичних заяв - потрібні справжні кроки", - додав Зеленський.

Тому Україна, за його словами, чекає дій від Європи, США та всього світу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 28 серпня Росія вбила 25 людей. Згодом стали відомі імена тих, чиї життя були обірвані цією трагедією. Приміром, серед загиблих - 14-річний школяр Назарій Коваль, учень 8-Б класу київського ліцею №127.

Крім того, ми розповідали про головну мету масованих російських обстрілів. "Путінська армія продовжує свою тактику ракетного терору, намагаючись максимально зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. Адже за кілька днів настає осінь", - сказав полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов.

