Ісламісти погрожують розправою творцям «Південного парку»

Радикальні ісламісти погрозили помстою творцям популярного мультсеріалу South Park (Південний парк) Трею Паркеру і Метту Стоуну за серію про пророка Мухаммеда.

Повідомлення про це з`явилося на сайті RevolutionMuslim.com, який на момент написання даної замітки був недоступний. Текст повідомлення можна знайти в кеші Google.

Безпосередньо погрози на адресу Паркера і Стоуна на сайті не міститься, проте в повідомленні присутня фотографія мертвого Тео Ван Гога, убитого радикальними ісламістами в 2004 році, зі словами: "Тео Ван Гог – Трей Паркер і Метт Стоун забули про нього?".

У замітці також є посилання на статтю газети Huffington Post, в якій описано план дому Паркера і Стоуна в Колорадо. Посилання супроводжується фразою "вони живуть тут".

Гнів ісламістів викликав 200-й епізод мультсериалу. За сюжетом, знаменитості на чолі з актором Томом Крузом вирішують подати позов до суду проти жителів міста South Park. При цьому Том Круз готовий відмовитися від позову, якщо йому передадуть пророка Мухаммеда.

Жителі South Park налякані можливою реакцією з боку ісламістів, тому не хочуть, щоб пророк з`являвся в будь-якому вигляді на території міста. Щоб якось здійснити передачу Мухаммеда, його одягають у костюм ведмедя, в якому його не видно і не чутно.

Це далеко не перша серія, в якій обговорюється заборона на показ пророка. Так, в 10-му сезоні була показана серія «Мультиплікаційні війни», в якій пророк Мухаммед повинен був з`явитися в серіалі Family Guy. Тоді ідея демонстрації зображення пророка на національному телебаченні розділила героїв серіалу.

Окрім цього, Мухаммед був учасником команди «Суперкращі друзі» (Super best friends), яка в однойменному епізоді 5-го сезону рятувала героїв серіалу від секти Девіда Блейна. Крім пророка, у команду входили Ісус, Будда, Мойсей, Кришна, Лао-Дзи, а також Джозеф Сміт і Сімен.

Нагадаємо, що відомий кінорежисер і журналіст Тео ван Гог був убитий 2 листопада 2004 року в Амстердамі. Приводом для вбивства послужив знятий ван Гогом фільм «Покірність», що розповідає про приниження і насильство, яким часто піддаються жінки в мусульманських сім`ях у Нідерландах.

Убивцею Тео ван Гога був 27-річний громадянин Нідерландів марокканського походження – прихильник одного з радикального перебігу ісламу. Суд приговорив його до довічного ув’язнення.

Кореспондент.нет