Альоша їде на Євробачення з Сердючкою і її мамою

Як не крути, а Верка Сердючка й цього року їде на «Євробачення». Ні, не як учасниця – Андрій Данілко знявся в невеликому відео, яке покажуть у Осло.

– Цього року для фіналу «Євробачення» організатори задумали інтерактивний підхід, – розповів газеті «Сегодня» віце-президент НТКУ Валід Арфуш. – Тобто кожна країна знімає «візитку» — тридцятисекундний ролик, який її представляє. Ми вже зняли молодих українців з прапорцями на Софіївській площі, які вболівають за Альошу, а зараз знімається Сердючка з мамою в антуражі комунальної квартири – за сценарієм, українська сім`я дивиться по телевізору конкурс. А яка найвідоміша і найулюбленіша в Європі українська сім`я? Сердючки! Тому ми зв`язалися з Андрієм Данилком – він приїхав уночі на машині з іншого міста спеціально на зйомки. «Я хочу порадити Альоші, щоб вона поберегла зв`язки – тому що за своїм досвідом скажу, що репетиції на самому «Євробаченні» дуже втомлюють», – зізнався нам у свою чергу Данилко. Самі зйомки зайняли зовсім небагато часу – Сердючка з маленькою дочкою Арфуша на колінах поплескала в телевізор, пригубила шампанське і поїхала на концерт до Одеси. А в цей час Альоша в Амстердамі погуляла на «євровечірці», в якій брали участь 20 країн.