У ПАРЄ Януковича можуть запитати про пам'ятник Сталіну

Президент ПАРЄ не виключає, що на зустрічі з президентом України Віктором Януковичем 27 квітня обговорить питання встановлення пам`ятника Сталіну в Запоріжжі.

Про це президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлут Чавушоглу сказав перед початком весняної сесії ПАРЄ, повідомляє Радіо "Свобода".

"Можливо, ми зможемо обговорити це питання з президентом Януковичем, можливо, такі запитання піднімуть і депутати після його виступу", - сказав Чавушоглу.

За словами президента Асамблеї, оскільки він був доповідачем із проекту доповіді щодо Голодомору в Україні, то дуже добре знає про злочини сталінського режиму.

"Я дуже добре знаю, скільки людей постраждали від сталінського режиму, і не лише в 30-ті роки під час Голодомору, але й пізніше, в тому числі під час депортації цілих народів, таких, як кримські татари, турки-месхетинці", - сказав Чавушоглу.

Як відомо, Янукович 27 квітня відвідає Страсбург, де виступить перед депутатами ПАРЄ та проведе низку зустрічей, зокрема з президентом ПАРЄ Мевлутом Чавушоглу, генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Яглендом.

Минулого місяця запорізькі комуністи заявили про намір встановити в місті до 9 травня пам`ятник генсеку СРСР Йосипу Сталіну.

Уряд вирішив не перешкоджати спорудженню монумента, щоб "не загострювати зіткнення різних думок".

Пізніше про намір звести пам`ятник Сталіну заявили і комуністи в Одесі.

Українська правда