Американські мистецтвознавці довели, що відомі російські художники були українцями

Мистецтвознавці Українського музею в Нью-Йорку довели, що відомі митці-новатори, а саме Казимир Малевич, Олександр Архипенко та Олександр Родкевич, яких завжди постулюють, як російських художників і скульпторів, народилися або виросли в Україні й ідентифікували себе українцями.

Визнання їх росіянами є наслідком десятилітніх репресій української культури радянською владою.

Марія Шуст, директор нью-йоркського музею, у якому триває виставка “Модернізм в Україні 1910-1930 років”, зазначила в інтерв’ю Голосу Америки: “При детальному вивченні роботи відомих російських модерністів Малевича, Архипенка та Родкевича позначені впливом українського народного мистецтва. Помітний також вплив фольклору на роботи цих модерністів”.

Важливе значення надається кольорам, використовується плоска поверхня, глибока натхненність.

Казимир Малевич, новатор абстрактного мистецтва, був одним з перших художників, які звернулися до зображення окремих геометричних фігур. Але ці геометричні фігури митець зображав не як окремі об’єкти в природі, вони частково були навіяні геометричним абстрактним візерунком української вишивки, а також простими картинами сільського життя: церковним хрестом, побіленими хатами, чорним квадратом з поміж відкритих стулок печі.

"Так само, як Малевича та Архипенка, багато народжених й вигодуваних Україною митців часто зараховують до російських. Ці творчі люди народилися й виросли в Україні, коли Київ, Харків та інші міста вже були центрами новаторського живопису, театру, скульптури та інших видів мистецтва. Українські митці були на передовій міжнародного модерністського мистецького руху, такого, як кубізм і футуризм. У 30-х роках ХХ ст. український націоналізм та мова були заборонені. Вітався лише "героїчний реалізм", який пропагував служіння совітам. Усе інше, включно з абстрактним мистецтвом, вважалося декадентством. Більшість інтелігенції у цей період було усунено: одних відправили в ГУЛАГ, де їх було страчено; інших зупиняли, змушуючи змінити вид діяльності", - розповідає Світлана Шуст. Деякі митці емігрували у міста Західної Європи. Радянська влада вилучила тисячі робіт модерністів. Лише близько трьохсот з них вдалося зберегти на сьогоднішній день.

На виставці “Модернізм в Україні 1910-1930 років” представлено понад 70 робіт, які досі не виставлялися за межами України. Багато з них належать до приватної колекції українського Президента Віктора Ющенка.

У 2006 році експозиція була виставлена в Культурному центрі Чикаго. До 26 квітня 2006 року роботи виставлятимуться в Українському музеї Нью-Йорка.