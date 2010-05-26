У Києві стартував міжнародний кінофестиваль

У столиці стартував Київський міжнародний кінофестиваль, пише ТСН.ua.

Столичний кінофорум відбувається уже вдруге. Його ідейним натхненником є відомий актор Богдан Ступка.

Цього року патронат над фестивалем взяв український Президент.

Старт події дає стрічка відомої російської актриси, а тепер уже й режисера Віри Глаголєвої Одна війна.

У цілому організатори пишаються тим, що в порівнянні з дебютним КМКФ, програма фестивалю цього року розширилася утричі. Вона охопить понад 100 картин з 40 країн світу. У головному конкурсі змагатимуться 15 робіт, найкращий художній фільм отримає винагороду у 20 тисяч доларів. Однак, за словами кінематографістів, цих грошей на зйомки власного фільму не вистачить.

За перше місце буде змагатися одна з небагатьох українських робіт на цьому фестивалі - картина Стріляй негайно! Вілена Новака. Фільм знятий, як каже спікер КМКФ, за п`єсою Ведмідь Антона Чехова. Це одна з останніх робіт актора Юрія Степанова, який загинув в автокатастрофі у березні 2010 року. Також у Стріляй негайно! грає і президент фестивалю - Богдан Ступка та актор Георгій Делієв.

Журі головної конкурсної програми II Київського Міжнародного кінофестивалю очолить Отар Іоселіані - відомий режисер, призер Канського, Венеціанського і Берлінського кінофестивалів.

До складу журі також входять видатний польський документаліст і частий гість Києва Марцель Лозінський та Вадим Перельман - колишній киянин, а нині відомий американський режисер. Він проведе і майстер-клас. А також художник Сергій Якутович, угорська режисер Марта Месарош, актор Армен Джигарханян, турецький режисер Айді Сайман.

II Київський міжнародний кінофестиваль триватиме у Києві до 1 червня.

Нагадаємо, що перший Київський Міжнародний кінофестиваль Богдана Ступки тривав з 29 травня по 3 червня 2009 року. У програмі фестивалю було представлено 37 фільмів з 25 країн. Найкращим фільмом визнано картину Турне сербського режисера Горана Марковича.