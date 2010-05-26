Церква нагородила Володимира Хотиненка премією за фільм Піп

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило у вівторок вручив режисерові Володимиру Хотиненку Патріаршу премію в області кіномистецтва за фільм Піп.

Урочиста церемонія відбулася на Всесвітньому російською народному соборі в Залі церковних соборів храму Христа Спасителя.

"Вам буде вручена також і матеріальна складова патріаршої премії", - запевнив предстоятель Російської православної церкви. Розміри премії не називають.

Нагороджуючи режисера, патріарх Кирило нагадав, що фільм Піп, що вийшов на екрани в квітні цього року, присвячений долі священика, який опинився "у контексті найстрашнішого національного випробування - Великої Вітчизняної війни", і висловив думку, що режисерові "досить об`єктивно і художньо" вдалася спроба розповісти про ці складні історичні обставини.

На думку глави РПЦ, Хотиненко, "будучи світською людиною, зобразив такого священика, на якого хотіли б бути схожими багато сучасних батюшок".

Як сказав предстоятель, на адресу фільму Піп лунали і критичні відгуки, проте "сам факт патріаршої премії говорить про те, що, якщо підвести баланс у цій складній бухгалтерії (глядацьких оцінок фільму) сальдо буде абсолютно позитивним".

Патріарх також подякував виконавцю головної ролі в стрічці Піп Сергію Маковецькому, який, за словами Першосвятителя, "зобразив священика таким, на якого дуже хотіли б бути схожими багато сучасних батюшок ".

Нагадаємо, що фільм Піп Володимира Хотиненка був знятий за гроші російського уряду і за підтримки церкви.

Фільм Піп розповідає про спробу відновлення церкви на окупованій Німеччиною території СРСР під час Другої світової війни і роботу так званої Псковської місії.