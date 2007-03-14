Відбудеться відкриття фестивалю ”Білоруська весна”, присвяченого річниці ”білоруського майдану”

Відбудеться відкриття фестивалю "Білоруська весна", присвяченого річниці "білоруського майдану". Фестиваль відкриється українською прем`єрою документального фільму "Площа". Після показу відбудеться зустріч із режисером "Площі" Юрієм Хащеватським. Фестиваль триватиме до 25 березня (вул. Фролівська 9-11, офіс ГК Пора, кінозала). Телефон: 8-067 4055002, solidarnist@gmail.com.

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