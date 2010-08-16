Нестримні захопили лідерство в північноамериканському прокаті

11:08, 16 серпня 2010
Культура
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За уїкенд стрічка зібрала 35 млн. дол. 

За дебютний уїкенд 13-15 серпня стрічка змогла зібрати 35 мільйонів доларів.

У бойовику Нестримні розповідається про загін найманців, яким доручили повалити диктатора однієї з латиноамериканських країн. Головні ролі в цьому фільмі зіграли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стетхем, Джет Лі, Дольф Лундгрен, Міккі Рурк, Террі Крюс, Ренді Кутюр і Ерік Робертс. Крім того, в одному з епізодів нестримних з`являються Арнольд Шварценеггер і Брюс Уїлліс. Стрічка вийшла в північноамериканський прокат 13 серпня.

Нестримним вдалося обійти за зборами новий фільм режисера Райана Мерфі під назвою Їж, молись, кохай, головну роль в якому зіграла Джулія Робертс. Прем`єра цієї стрічки в Північній Америці також відбулася 13 серпня. За перші вихідні фільм зібрав 23,7 мільйона доларів.

Лідер минулого тижня - поліцейська комедія Копи в глибокому запасі (The Other Guys) - опустився на третій рядок рейтингу найкасовіших фільмів уікенду, зібравши 18 мільйонів доларів.

Четверте місце посів фантастичний трилер Крістофера Нолана Початок. За п`ятий уікенд фільм з Леонардо ді Капріо в головній ролі зібрав 11,4 мільйона доларів.

У список з десяти найбільш успішних фільмів уікенду потрапила ще одна новинка - стрічка Скотт Пілігрим проти всіх. За вихідні він зібрав 10,5 мільйона доларів, посівши п`яте місце в рейтингу. За сюжетом картини головному герою необхідно перемогти сім колишніх хлопців своєї нової дівчини.

Нагадаємо, на екрани українських кінотеатрів бойовик Нестримні вийшов 12 серпня.
Lenta.ru
 

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