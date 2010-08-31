У Берліні відкрили меморіальну дошку Лесі Українці

У Берліні урочисто відкрито меморіальну дошку видатній українській поетесі Лесі Українці. В офіційній церемонії взяли участь Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, глава Палати депутатів Берліна Вальтер Момпер, голова Центральної спілки українців Німеччини (ЦСУН) Людмила Млош, Посол України у ФРН Наталія Зарудна, бургомістр району Берлін-Мітте Християн Ханке і численні представники української громади.

Як повідомляє прес-служба МЗС, у своїй промові глава зовнішньополітичного відомства України зробив наголос на особливій ролі української поетеси в розвитку культурних контактів між нашими народами, нагадавши, що Леся Українка першою переклала поезії Генріха Гейнеа українською мовою.

Президент ландтагу федеральної землі Берлін Момпер, у свою чергу, похвалив ініціативу ЦСУН і Посольства України, направлену на збагачення українським спадком багатокультурного ландшафту німецької столиці.

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