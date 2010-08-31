У Вінниці презентовано трамвай-кав’ярню

У Вінниці презентували екскурсійний трамвай-кав’ярню.

Як повідомив УНІАН начальник Відділу сім’ї, молоді та туризму Вінницької міської ради Руслан АНФІЛОВ, яскравий трамвай (зеленого кольору) був створений на базі одного із вагонів «Карпфен», подарованих Вінниці Цюрихом (Швейцарія).

Для роботи в трамваї шляхом конкурсу відібрано 6 стюардес-екскурсоводів, які вже пройшли навчання на екскурсоводів.

Для того, щоб екскурсію можна було супроводжувати фото-відеоматеріалами в трамваї встановлено чотири монітори та мультимедіа систему.

Для екскурсоводів пошитий спеціальний стильний одяг також зеленого кольору.

Сама екскурсія розроблена у вигляді казкової історії з елементами комп’ютерної презентації.

«Метою створення такого трамваю є можливістю вінничанам та гостям міста познайомитись із історію та традиціями, видатними особистостями, які прославили Вінницю, а також виховати патріотизм та любов до рідного краю у підростаючого покоління», - сказав Р.АНФІЛОВ.

Він повідомив, що трамвай з 12 вересня (неділя) розпочне курсувати Вінницею, вартість білету становитиме 10 гривень.

Р.АНФІЛОВ зазначив, що буде запропоновано екскурсії на теми: «Історія виникнення міста, легенди щодо назви трамваю та створення герба Вінниці»; «Становлення міста XIX століття, розвиток центральної частини, діяльність Миколи Пирогова та творчість Михайла Коцюбинського, найкращі будівлі Григорія Артинова»; «Вінниця у Великій Вітчизняній війні, ставка «Ворошилова» та ставка «Вервольф», військова доблесть Вінниці»; «Сучасна Вінниця: льодові клуби, розважальні центри, театри, атракціони, підприємства. Відомі вінничани та колективи: Н.Добринська, В.Узелков, В.Бронюк, В.Газінський, команда КВК «Вінницькі перці», палац дітей та юнацтва, міський палац мистецтв, спортивні та мистецькі школи».

«У подальшому будуть підготовлені екскурсії для молоді та гостей міста, а також розробляється окрема програма для офіційних делегацій та іноземців», - сказав Р.АНФІЛОВ.

Він додав, що трамвай також можна буде замовляти для проведення дитячих днів народжень та святкувань.