У Росії вперше відзначають дату закінчення Другої світової війни

Росія вперше відзначає 2 вересня як День закінчення Другої світової війни, зазначає Радіо "Свобода". Цей пам`ятний день встановлено в 2010 році в результаті ухвалення змін закону "Про дні військової слави і пам`ятні дати Росії".

2 вересня 1945 року був підписаний акт про капітуляцію Японії, що і стало останньою подією Другої світової війни, яка почалася 1 вересня 1939 року з нападу гітлерівської Німеччини на Польщу.