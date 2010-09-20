Обитель зла-4 заробила 10,1 млн. дол.
10:05, 20 вересня 2010Культура
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4 місце за касовими зборами у світовому прокаті
Художня картина Обитель зла-4: Життя після смерті зайняла четверте місце в списку за касовими зборами.
Картина змогла заробити 10,1 млн дол.
Бойовик Місто злодіїв Бена Аффлека став лідером прокату за підсумками вихідних 17-19 вересня. Він зібрав у північноамериканських кінотеатрах 23,8 млн дол.
На другому місці за підсумками минулих вихідних - шкільна комедія Легковажна з 18,2 млн дол.
Третє займає картина Найта Шьямалана Диявол, що зібрала 12,6 млн дол.
Варто зазначити, що за попередніми підрахунками, фільм Обитель зла-4 зібрав у Росії і країнах СНД $ 7 млн і став лідером прокату.
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