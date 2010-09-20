Обитель зла-4 заробила 10,1 млн. дол.

Художня картина Обитель зла-4: Життя після смерті зайняла четверте місце в списку за касовими зборами.

Картина змогла заробити 10,1 млн дол.

Бойовик Місто злодіїв Бена Аффлека став лідером прокату за підсумками вихідних 17-19 вересня. Він зібрав у північноамериканських кінотеатрах 23,8 млн дол.

На другому місці за підсумками минулих вихідних - шкільна комедія Легковажна з 18,2 млн дол.

Третє займає картина Найта Шьямалана Диявол, що зібрала 12,6 млн дол.

Варто зазначити, що за попередніми підрахунками, фільм Обитель зла-4 зібрав у Росії і країнах СНД $ 7 млн і став лідером прокату.

Lenta.ru

