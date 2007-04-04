Відбудеться відкриття виставки графіки заслуженого художника України Анатолія Марчука

Відбудеться відкриття виставки графіки заслуженого художника України Анатолія Марчука, присвячена 75-річчю утворення Київської області. Організатори – Управління культури і туризму КОДА, Національна Спілка художників України (КОДА, пл.Л.Українки, 1, 7-й поверх). Потрібна акредитація. Телефони: 2868023, 8 (067) 73-89-480.

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