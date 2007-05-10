19 травня в Києві вп’яте святкуватимуть День Європи

19 травня у Києві вп’яте святкуватимуть День Європи.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейської Комісії в Україні, цього року День Європи будуть також святкувати в Ялті 30 травня. Торік близько двохсот тисяч людей взяли участь у святкуванні у столиці, а також у Запоріжжі та Харкові.

Як зазначили в Представництві ЄК, цього року існує чимало приводів для святкування: п’ятдесятиріччя підписання Римського Договору співпало з шостим розширенням Європейського Союзу, завдяки чому кількість країн ЄС збільшилася до 27, а загальне населення Євросоюзу зросло до майже півмільярда. Одночасно ЕС став відігравати більш активну роль у сусідніх країнах, що можна спостерігати на прикладі таких загальних програм, як Європейська політика сусідства, а також конкретні дії ЄС, зокрема й переговори щодо нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом.

Цьогорічні святкування Дня Європи в Україні відображатимуть усі ці досягнення за своїм масштабом, різноманітністю і творчим оформленням.

“Враховуючи вражаючий успіх минулорічних святкувань Дня Європи, ми впевнені, що День Європи-2007 буде ще успішнішим і надовго запам’ятається учасникам свята”, - зазначили в Представництві ЄК.

День Європи є ще однією нагодою для українців нагадати іншим і підтвердити, що вони – європейська нація. “За час, що минув від першого Дня Європи в Україні, це свято стало настільки популярним у країні, що його без перебільшення можна назвати частиною сучасного формування національної самобутності українців. День Європи в Україні відзначають з більшим ентузіазмом і гордістю, ніж у багатьох країнах ЄС»,- вважають в Представництві ЄК.

Цього року на Дні Європи гостинно розкриє свої двері Європейське містечко у складі п’ятдесяти павільйонів, де рекордна кількість країн буде представлена двадцятьма сімома посольствами, які запросять гостей свята більше дізнатися про їхні країни та скуштувати традиційні страви з усіх куточків континенту в кварталі Європейських страв.

Також цього року працюватимуть дві школи європейських мов і два павільйони громадських дебатів, де відомі представники України та ЄС обговорюватимуть актуальні питання сьогодення.

Крім того, діти, молодь, а також політики, дипломати, журналісти та музиканти зможуть взяти участь Європейському футбольному турнірі, який мав величезний успіх минулого року. Також у всіх глядачів буде нагода взяти участь у конкурсах і вікторинах й відсвяткувати визначну футбольну подію – перемогу спільної заявки України та Польщі на право проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

А ввечері, після офіційної церемонії відкриття, розпочнеться довгоочікуваний рок-концерт – яскраве видовище і демонстрація унікальних музичних смаків.