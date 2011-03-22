Біля Лаври виставили ляльки-мотанки (фото)

У галереї народної творчості «Світлиця», що по вул.Мазепи, 31 (Лаврська), з 15 березня по 3 квітня проходитиме виставка народних ляльок Неллі Клаудіо під назвою «Від бабуні до онуки».

Лялька-мотанка з давніх-давен була оберегом нашого народу. Маленьким діткам давали гратися такими іграшками, коли мами не було поруч, щоб вони були захищені. Традиція виготовляти ляльки-мотанки пішла ще з язичництва.

На виставці представлено багато яскравих ляльок в українських костюмах з різних куточків України. Перше, що западає в око, – у ляльок немає обличчя, або ж замість нього зображений хрестик. «Лице лялькам не малювали, щоб не зобразити конкретну людину, бо тоді лялька може нашкодити їй. А хрестик уособлює солярний знак, це ще з язичництва, означав він сонечко. Або ж є ще одна версія – чоловічий та жіночий початок. Схрещені лінії означають продовження роду», – пояснює Неллі Клаудіо кореспонденту УНІАН.

Також на виставці майже немає ляльок чоловічої статі. Як розповідає майстриня, це пов’язане з тривалим пануванням на наших землях матріархату, що бере свої витоки ще з трипільської культури.

Лялька-мотанка розповідає відвідувачам про народні традиції України в одязі, вишивці, подарує потужний заряд позитивної енергії, поверне в дитинство. Тканини, з яких виготовлялися ляльки, запозичені у бабусь. Мабуть, кожен, поглянувши на них, згадає себе маленьким.

«Виставка народних ляльок-мотанок присвячена моїм бабусям. Це ніби символічний зв`язок між поколіннями», – говорить Неллі Клаудіо.

Анастасія Федорів