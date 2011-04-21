Київське метро на Великдень працюватиме довше

У ніч з 23 на 24 квітня режим роботи Київського метрополітену буде змінено з нагоди святкування Христового Воскресіння та з метою забезпечення нормальної роботи у святковий день.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП “Київський метрополітен”.

Так, у ніч з 23-го на 24 квітня роботу метрополітену буде продовжено на одну годину.

Крім того, вранці 24 квітня станції Київського метрополітену відкриються для пасажирів на одну годину раніше.