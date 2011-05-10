Відбудеться Міжнародний дитячий джазовий фест «ОКешкін ДЖАЗ»

14 – 15 травня 2011 року на Естраді Міського саду на території Маріїнського парку відбудеться другий Міжнародний дитячий джазовий фестиваль «ОКешкін ДЖАЗ». Початок концертів о 16:00. Вхід вільний.

Як і торік, протягом двох фестивальних днів перед столичною публікою виступлять юні музиканти як солісти, так і повноцінні дитячі джазові колективи.

На головній парковій сцені Києва виступлять місцеві колективи брас-ансамбль «Браво», тріо «Ярославів вал». Спеціально на фестиваль приїдуть Навчальний ансамбль джазової музики "Ікс-тет" (Кривий Ріг) та Диксиленд Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості. Серед солістів, які виступлять на «ОКешкін ДЖАЗ 2011», Олег Алєксандров, Марта Смірнова, Іван Юрченко, Андрій Стецюк, Стефанія Нікіфорова, Юлія Якименко, Робертас Купайтіс, Світлана Ясинська і багато інших.

Протягом усього фестивалю разом з дітьми працюватиме стейдж-бенд, що складається з професійних музикантів, яким керує відома джазова піаністка і педагог Наталія Лебедєва. Юні джазмени отримають відмінну можливість не тільки показати, що вони вже вміють, а й повчитися у старших колег.

Здобути новий досвід майбутнім джазовим зіркам допоможуть і спеціальні гості фестивалю «ОКешкін ДЖАЗ». Одним з гостей стане чудова латвійська співачка Ольга Пірагс (Olga Pirags) – лауреат безлічі джазових конкурсів та фестивалів у Швеції, Німеччині, Фінляндії, Росії, Україні, Латвії, екс-солістка оркестру під управлінням Раймонда Паулса. Ольга записувалася з ансамблями Анатолія Кролла і Бориса Фрумкіна. Саме у виконанні Ольги Пірагс звучать композиції "Старый рояль" і "Спасибо, музыка, тебе" в кінофільмі "Мы из джаза" (1983).

Арт-директор і ведучий фестивалю «ОКешкін ДЖАЗ» – Олексій Коган.

Дитячий джазовий фестиваль «ОКешкін ДЖАЗ» – логічне продовження спільних освітніх ініціатив продюсерського центру Jazz in Kiev та Культурно-освітнього центру «Майстер Клас». Своєю назвою він зобов`язаний Центру навчання і розвитку для дітей «ОКешкін Клуб». Продюсерський центр Jazz in Kiev вже давно співпрацює з «ОКешкіним Клубом», організовуючи дитячі джазові ранки в рамках щорічного осіннього дорослого фестивалю.

Організатори фестивалю: Центр навчання і розвитку для дітей «ОКешкін Клуб», Школа англійської мови «Оксфорд Клас», Культурно-освітній центр «Майстер Клас» і продюсерський центр «Jazz in Kiev».

До уваги представників ЗМІ!

Заявки на акредитацію та інтерв`ю з учасниками приймаються до 13 травня 2011 року за телефоном 050 383 17 25 (Юрій Руднєв) або електронною поштою pr.jazzinkiev@gmail.com.