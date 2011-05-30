У Туреччині отруїлася неякісним алкоголем і померла росіянка

Російська туристка померла на популярному турецькому курорті Бодрум від отруєння підробленим алкоголем, ще шестеро громадян РФ перебувають у реанімації в украй важкому стані.

Про це повідомили сьогодні РІА «Новости» в генконсульстві Росії в Анталії.

У диппредставництві поінформували, що ввечері 28 травня в генконсульство надійшла інформація про отруєння групи російських туристів у Бодрумі. Місцева компанія в ніч із 26 на 27 травня організувала яхт-тур для групи з майже 70 російських туристів.

"Протягом 28-29 травня, за даними страхових компаній, від туристів почали надходити звернення зі скаргами на нудоту, блювоту та знепритомніння. Всім, хто звернувся за медичною допомогою, лікарі поставили діагноз "отруєння неякісним алкоголем", - повідомили в генконсульстві.

Незважаючи на оперативні дії лікарів, протягом минулого дня різко погіршився стан семи осіб. Лікарям не вдалося врятувати життя росіянки, 1983 року народження. Родичам уже повідомили про її смерть, сказали в генконсульстві.

Шестеро росіян наразі перебувають у вкрай важкому стані. Їх доставили в лікарні Анталії та Денізлі, де поклали в реанімаційні відділення.

У генконсульстві також повідомили, що тримають ситуацію з отруєнням на контролі.

Представник диппредставництва найближчим часом відвідає лікарню Анталії для отримання оперативної ситуації про стан здоров`я росіян.