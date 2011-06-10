УПЦ КП наполягає на відновленні Десятинної церкви у Києві

Українська православна церква Київського патріархату наполягає на відновленні Десятинної церкви у Києві.

Про це голова інформаційного управління УПЦ КП єпископ ЄВСТРАТІЙ (ЗОРЯ) заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Наша церква завжди послідовно, відкрито і публічно виступала за те, щоб храм - перший кам’яний, збудований після Хрещення Русі - був відбудований, відновлений”, - зазначив Є.ЗОРЯ.

Він нагадав, що ще 2004 року священики УПЦ КП освятили хрест поруч із залишками фундаменту Десятинної церкви.

За словами Є.ЗОРІ, завдяки сучасним будівельним технологіям можна музеєфікувати залишки історичного храму.

“Зробити таку відбудову храму, в якій можна передбачити доступ до цих фундаментів, – це зовсім не проблема зараз. Можна сумістити і музейне оформлення цього об’єкту, і щоб це був храм. Але цей храм рано чи пізно має бути відтворений. Тому що наша віра повинна бути не в руїнах, не в фундаментах, а в золотих банях та хрестах”, - наголосив єпископ.

На його думку, що людям не цікаві лише залишки стародавніх храмів. “Чи багато ходили дивитися на фундамент Десятинної церкви? Багато людей ходило на руїни Михайлівського собору? Ні. Але зараз всім очевидно, що це є окраса Києва, це є місце молитви, це є місце паломництва... У Михайлівському соборі є можливість доступу до оригінальних фундаментів, але практично немає бажаючих спуститись і подивитись. Фундаменти не так вже людям цікаві”, - сказав Є.ЗОРЯ.

За його словами, в Українській православній церкві Київського патріархату переконані, що Десятинна церква має бути відбудована й передана саме їй. “Весь період існування цього храму з кінця Х століття і по 1240 рік, коли він був зруйнований під час монголо-татарської навали і захоплення Батиєм Києва, цей храм був храмом Київської церкви. Московський патріархат виник у 1589 році. Тобто за багато століть після того, як цей храм був зруйнований. Московський патріархат не має жодних підстав, щоб претендувати на цей храм. І тому ми вважаємо: якщо цей храм і буде відбудований, він має належати лише українській церкві, а не церкві московській”, - заявив єпископ УПЦ КП.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року було оголошено бліц-конкурс на визначення кращої містобудівної, культурної, архітектурної та мистецької концепції консервації та сучасної музеєфікації автентичних залишків церкви Богородиці (Десятинної), пам`ятки археології національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви» із створенням архітектурного ансамблю з можливістю екскурсійного відвідування, відправлення релігійних потреб громадян та проведення протокольних заходів.

19 травня переможцями оголошеного конкурсу стали два проекти, які набрали однакову кількість голосів журі. Їх було вирішено об’єднати.

Одна з концепцій-переможниць, яку представив архітектор Андрій МИРГОРОДСЬКИЙ, передбачає музеєфікацію залишків історичного фундаменту, зведення скляного покриття над ним зі спорудженням каплички біля входу з боку Пейзажної алеї та відбудову ротонди за музеєм.

Інша концепція-переможниця, запропонована архітектором Ольгою КРУГЛЯК, передбачає потужну забудову на місці Десятинної церкви, а саме зведення важкого храму-“панцирника” зразка Х століття на підмурках Десятинної церкви.