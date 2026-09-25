Україна може перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн через обстріли

Через обстріли українських пунктів пропуску влада розглядає альтернативний варіант для безперебійної роботи логістики та пришвидшення руху товарів.

Україна обговорює із сусідніми державами можливість створення спільних пунктів пропуску на їхній території. Такий варіант розглядають через обстріли російськими військами українських пунктів пропуску.

Про це повідомив перший заступник міністра відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач під час Форуму економічної стійкості, який цього тижня провело видання "Forbes Україна" в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна працює з усіма сусідніми країнами над можливістю перенесення пунктів пропуску на територію іншої держави.

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"Ми працюємо зараз з іншими країнами, з нашими сусідами, для того, щоб мати можливість, це ми говоримо про альтернативу, перенести пункти пропуску на іншу територію іншої країни", – сказав Деркач.

Очікується, що створення спільних пунктів пропуску за межами України дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшити рух товарів. Це також має скоротити час проходження прикордонних і митних процедур.

Як приклад Деркач навів Польщу, де вже працює кілька спільних пунктів пропуску. Також Україна розглядає подібні можливості з Молдовою. За словами першого заступника міністра, наразі такі варіанти опрацьовуються з кожною сусідньою країною.

Атаки на пункти пропуску - головні новини

Нагадаємо, російські військові останнім часом завдають дронових ударів по контрольно-пропускних пунктах України та атакує цивільну інфраструктуру поблизу кордону - прикордонники вимушені зупиняти роботу.

Зокрема, на Волині 13 вересня за 2 км від кордону з Польщею росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

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