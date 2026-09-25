Європа не встигне підготуватися до нападу Росії до 2030 року, – звіт

Європа переозброюється "безпрецедентно" швидко, але недостатньо.

Європейський Союз переозброюється недостатньо швидко й ефективно, щоб до 2030 року бути готовим до оборони від Росії. Про це йдеться в першій щорічній доповіді про готовність у сфері оборони ЄС, пише Reuters.

Так, Європейське оборонне агентство заявило, що поточні плани країн-членів ЄС встигають усунути прогалини у таких сферах, як протиповітряна та протиракетна оборона, наземні бойові дії, військово-морські сили, запаси боєприпасів та безпілотні літальні апарати.

"Для досягнення готовності до оборони до 2030 року в умовах складної та погіршуваної ситуації у сфері безпеки, а також загрози, що виходить від російської агресії, необхідно діяти рішучіше та значно швидше, ніж зараз", – наголошується в документі.

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Очікується, що в понеділок у Брюсселі міністри оборони країн ЄС обговорять доповідь оборонного відомства, після чого документ буде представлено лідерам країн блоку.

У доповіді відзначається прогрес у витратах, нарощуванні потенціалу та промисловій готовності, "якому сприяло поглиблення партнерських зв’язків, зокрема з Україною".

"Однак поточна динаміка та зростання інвестицій поки що не трансформуються у сили, що мають достатню мобільність, стійкість та оперативну сумісність; при цьому зберігаються критичні прогалини в оборонному потенціалі. Досягнуті на даний момент результати, хай і безпрецедентні, поки що є недостатніми", – підкреслюють у ЄС.

У Європі готуються до атак РФ

Раніше датська розвідка попередила, що Росія може посилити атаки проти Заходу та НАТО, включаючи гібридні дії та обмежені військові удари.

Крім того, розвідка США передала європейським урядам інформацію про можливу нову російську операцію із застосуванням безпілотників. Серед потенційних цілей називають Іспанію, Францію та Італію, а запуск дронів, за даними джерел, може здійснюватися з торгових суден у Середземному морі.

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