Росію масово атакували дрони: уражено один із найбільших нНПЗ та військовий завод (фото)

У Пермі та Ульяновську сталися пожежі.

Вночі дрони атакували кілька регіонів Росії, є влучання та пожежі на кількох промислових об’єктах. Серед уражених цілей – НПЗ, військовий завод і велике підприємство. Місцева влада вже підтвердила атаку.

Так, за даними Exilenova+, в Ульяновську вночі було атаковано науково-виробниче підприємство "Завод Іскра" (НВП "Завод Іскра").

Підприємство входить до складу концерну "Алмаз–Антей" і спеціалізується на виробництві компонентів для радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв’язку та техніки спеціального призначення. Зокрема, завод виробляє комплектуючі для виробництва керованих ракет Х-59М2/М2А.

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Крім того, під атакою опинилася Перм, спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". За даними OSINT-аналітиків, зафіксовано пожежу на одній із установок АВТ-5, а також інші осередки загоряння – імовірно, на трубопроводах підприємства.

Це один із ключових нафтопереробних заводів Росії. Підприємство переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік і випускає широкий спектр продукції, включаючи високоякісний бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин та мастильні оливи. Завод є ключовим промисловим об’єктом регіону та одним із найбільш технологічно оснащених у країні, забезпечуючи постачання палива як на внутрішній ринок, так і на експорт.

Завод неодноразово ставав мішенню українських дронів. Зокрема, після атаки 21 серпня він призупиняв роботу.

Також вибухи лунали й у Воронежі; за попередніми даними, під атакою опинилося підприємство "Воронежсинтезкаучук".

Це один із найбільших виробників каучуків і термоеластопластів у Росії.

Удари по Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що Московський НПЗ призупинив переробку нафти після атаки українських дронів. Зазначається, що в результаті пожежі було пошкоджено обидві установки первинної переробки – АВТ-6 та "Євро+". Станом на 21 вересня 2026 року, після ураження Московського НПЗ, виведено з ладу понад 45% проектних потужностей російської нафтопереробки.

За даними ЗМІ, удари українських безпілотників вивели Московський НПЗ з ладу щонайменше на шість місяців.

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