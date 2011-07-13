Йоко Оно подає до суду на бар "Леннон"

Вдова Джона Леннона, художниця Йоко Оно збирається подати в суд на бар під назвою "Леннон", відкритий п`ять років тому в шотландському місті Данді (Dundee).

Адвокати Оно послали власнику закладу Майку Крейгу офіційний лист з вимогою протягом двох тижнів видалити з приміщення всі пам`ятні знаки, пов`язані із загиблим бітлом, і поміняти назву, оскільки вона порушує авторські права.

Крейг, який витратив, за його власними словами, "тисячі фунтів" на дизайн інтер`єру, вважає подібну заяву безглуздою. Він нагадує, що назву своєму пабу дав п`ять років тому, і дивується, чому Оно звернула свою увагу на його вивіску лише зараз.

У 78-річної Оно вже є досвід юридичних суперечок навколо імені покійного чоловіка: у 2006 році вона звинувачувала звукозаписну компанію EMI в навмисному заниженні сум авторських відрахувань, а в 2008-му - визнала, що співачка Леннон Мерфі використала це ім`я з метою підвищення власної популярності.

ТСН