Сьогодні у Москві поховали радянську актрису Алевтину Румянцеву

Сьогодні, 28 липня, у Москві поховали радянську актрису Алевтину Румянцеву, яка померла 24 липня на 82-му році життя після тривалої хвороби.

Румянцева похована на московському Хованському кладовищі.

"Об 11:00 відбудеться відспівування у храмі Федора Стратілата в Архангельському провулку, а потім похорон на Хованському кладовищі", - повідомили в Союзі кінематографістів РФ.

Румянцева знялася більше ніж у 60 фільмах. Серед найвідоміших - Тіні зникають опівдні, Три тополі на Плющисі, Карнавал, Сім старих та одна дівчина, Євдокія, Чужа рідня, Вічний поклик, На завтрашній вулиці, ТАСС уповноважений заявити, Аеліта, не чіпляйся до чоловіків, Балада про солдата, Я крокую по Москві, Справа Румянцева, Вірні друзі та інших.

Алевтина Румянцева народилася 29 вересня 1929 року в Москві.

У сьомому класі почала відвідувати драматичну студію при Будинку піонерів. У 1949 році вона вступила у ВДІК на акторський факультет (курс Герасимова і Макарової). Ще в інституті почала зніматися в кіно. Закінчила ВДІК у 1953 році і вступила до Театру-студії кіноактора.

В основному Алевтина Румянцева виконувала невеликі ролі простих сільських жінок, вчительок, медсестер.

У 1990 році актриса пішла на пенсію і довго не знімалася. Лише на початку 2000-х років, із настанням епохи серіалів, вона знову кілька разів з`явилася в телевізійних картинах.

Корреспондент