У Львові до Дня Незалежності пропонують гасло «Бандера, Шухевич – Герої України!»

Голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ звернувся до мешканців області із закликом відзначити 20-річчя Незалежності України під гаслом «Бандера, Шухевич – Герої України!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненому на сайті облради коментарі О.ПАНЬКЕВИЧА з приводу рішення Вищого адміністративного суду України щодо скасування указів Президента про присвоєння звання Герой України провіднику ОУН Степанові Бандері та головнокомандуючому УПА Романові Шухевичу.

«Судовий процес про позбавлення Бандери і Шухевича звання Героїв України – абсолютно політичний. Те, що українських героїв позбавили звання лише на формальній підставі, – бо вони не були громадянами України - свідчить про те, що замовники справи не знайшли жодних змістовних аргументів проти Бандери й Шухевича», - заявив О.ПАНЬКЕВИЧ.

«Рішення суду не кидає тіні на наших героїв, ніяк не применшує їхнього подвигу та нашої любові до них, - зазначив О.ПАНЬКЕВИЧ. - Воно лише вбиває довіру до судів та всієї системи влади».

Він наголосив, що «потрібно йти далі, добиватися справедливості в інших судах, зокрема міжнародних».

«Але попри це, українофобському тиску на нашу свідомість ми повинні протиставити щире, всенародне, загальнонаціональне вшанування наших героїв. 20-річчя Незалежності України – це добра нагода продемонструвати наші почуття і переконання. Я закликаю усіх жителів Львівщини відзначити ювілей української Незалежності під гаслом «Бандера, Шухевич – Герої України!», - заявив голова Львівської обласної ради.

Він звернувся до мешканців Львівщини із закликом 24 серпня прийти до пам’ятника С.Бандері у Львові, а також до пам’ятників в інших містах області.

«Відсвяткуймо цю річницю в товаристві ветеранів УПА, котрі як ніхто причетні до цього свята, і покажімо, що замовні рішення судів для нас нічого не варті», - наголосив О.ПАНЬКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня ВАСУ залишив у силі постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2010 року про незаконність Указу Президента України ”Про присвоєння Роману Шухевичу звання Герой України” (від 12 жовтня 2007 року №965/2007).

Також ВАСУ залишив у силі ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2010 року про визнання незаконним і скасування Указу Президента України №46/2010 від 20 січня 2010 року ”Про присвоєння Степанові Бандері звання Герой України”.