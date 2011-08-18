Національний Сорочинський ярмарок першого дня відвідали 150 тисяч людей
13:04, 18 серпня 2011Культура
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Чекають на близько 1 млн. людей
Національний Сорочинський ярмарок першого дня відвідали 150 тисяч людей.
Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.
За їх даними, наряди міліції заступили на охорону громадського порядку території Сорочинців ще 15 серпня.
«Ми плануємо, що цього року ярмарок відвідає близько 1 млн. людей», - сказала УНІАН керівник проекту «Сорочинський ярмарок» Світлана СВИЩЕВА.
Нагадаємо, 17 серпня відбулося урочисте відкриття Національного Сорочинського ярмарку.
Ярмарок працюватиме по 21 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.
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