У Китаї заборонили Леді Гагу

Міністерство культури Китаю заборонило розміщувати в Інтернеті 100 популярних пісень, зокрема хіти Леді Гаги, Бейонсе, Backstreet Boys і Take That, які "можуть пошкодити державній культурі". Як формальні приводи для введення цензури мінкультури назвало необхідність" упорядкувати й узаконити" музичний контент, що розміщується в китайському сегменті всесвітньої мережі.

У список потрапили, зокрема, декілька пісень з нового альбому Леді Гаги "Born This Way": "The Edge of Glory", "Hair", "Marry the Night" і "Bloody Mary". Причина заборони саме цих пісень у китайському Інтернеті не називається, проте найймовірніше, що незадоволеність влади викликала оспівування в текстах усіляких проявів свободи – наприклад, лірична героїня пісні "Hair" хоче жити і померти вільною, як її волосся ("I`ll die living just as free as my hair"), а "Bloody Mary" закінчується строчкою "свобода, любов моя" ("Oh, liberdade, mi amor").

Під забороною також опинилася низка треків, записаних популярними в азіатських країнах місцевими артистами, які публічно насмілювалися виступати проти політичної лінії китайської влади. Так, наприклад, у чорний список потрапила тайваньська співачка А-мей (A-Mei або Chang Hui-mei), яка в травні 2000 року заспівала гімн Тайваню на інавгурації президента цієї країни Чень Шуйбяня (Chen Shui-bian).

Влада Китаю не вперше використовує цензуру відносно популярної музики. Так, наприклад, у 2006 році британську групу The Rolling Stones настирливо попросили під час концерту в Пекіні утриматися від виконання пісень "Brown Sugar", "Honky Tonk Woman", "Beast of Burden", "Let`s Spend the Night Together" і "Rough Justice" через їх "зухвалий" зміст.

Також офіційний Пекін неодноразово звинувачували у використанні політичної цензури відносно Інтернету. Через це влада Китаю в 2010 зіпсували відносини з корпорацією Google, що відмовилася працювати в цій країні. Крім того, Держдепартамент США звинувачував Пекін у організації хакреських атак на поштові аккаунти китайських правозахисників і співробітників американських правлячих структур.

Подробиці