Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція затримали агента ФСБ, який на замовлення ворога мав здійснити замовне вбивство у столиці України.
Як повідомив прес-центр СБУ, для вчинення злочину кілер отримав від куратора координати схрону, з якого забрав пістолет Макарова та 50 набоїв до нього. За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів.
Зазначається, що до уваги російської спецслужби дезертир потрапив уже перебуваючи в СЗЧ, коли почав шукати "легких грошей" у Телеграм-каналах. Після вербування агент прибув до Києва, де як "тестове завдання" спочатку підпалив декілька авто Сил оборони.
В спецслужбі поінформували, що особу потенційної жертви на вбивство кілер мав отримати від куратора найближчим часом, після виконання іншого завдання від ворога – проведення розвідки однієї з військових частин у Києві.
"За інструкцією російського спецслужбіста фігурант орендував квартиру поблизу військової будівлі. Потім влаштувався кур’єром сервісу доставки, щоб приховано стежити за периметром оборонного об’єкта. Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали агента "по гарячих слідах" після підпалу авто. За місцем тимчасової оселі фігуранта вилучено споряджений до замаху пістолет і телефон, за допомогою якого він контактував із ФСБ", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
За даними джерел УНІАН у спецслужбі, зловмисником є Чесноков Олександр Сергійович, 01.06.1992 року народження, уродженець міста Сімферополь.
Також джерела зазначили, що на замовлення куратора з ФСБ зловмисник знищив автомобіль майора Національної гвардії України. Цей офіцер у 2022 році був відзначений найвищою державною нагородою – Герой України з врученням ордена "Золота зірка" за ефективне виконання завдань, зокрема – на Харківщині.
Справа Сівковича - подробиці
Як повідомляв УНІАН, 11 червня таємний агент Служби безпеки України, який з міркувань безпеки не назвав свого імені, розповів про проникнення до московського офісу колишнього регіонала Володимира Сівковича, підозрюваного в Україні у державній зраді.
Зокрема, ще до початку повномасштабного вторгнення СБУ інфільтрувала свого агента в московський офіс, який очолював підозрюваний у державній зраді Володимир Сівкович. Колишній член забороненої "Партії регіонів" співпрацював із російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів усередині країни.
Агент СБУ розповів, що він працював під прикриттям і був водієм-помічником. Йому вдалося увійти в довіру до Сівковича і збирати дані про роботу офісу, підконтрольного спецслужбам РФ.