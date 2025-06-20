Агент прибув до Києва, де як "тестове завдання" спочатку підпалив декілька авто Сил оборони.

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція затримали агента ФСБ, який на замовлення ворога мав здійснити замовне вбивство у столиці України.

Як повідомив прес-центр СБУ, для вчинення злочину кілер отримав від куратора координати схрону, з якого забрав пістолет Макарова та 50 набоїв до нього. За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів.

Зазначається, що до уваги російської спецслужби дезертир потрапив уже перебуваючи в СЗЧ, коли почав шукати "легких грошей" у Телеграм-каналах. Після вербування агент прибув до Києва, де як "тестове завдання" спочатку підпалив декілька авто Сил оборони.

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В спецслужбі поінформували, що особу потенційної жертви на вбивство кілер мав отримати від куратора найближчим часом, після виконання іншого завдання від ворога – проведення розвідки однієї з військових частин у Києві.

"За інструкцією російського спецслужбіста фігурант орендував квартиру поблизу військової будівлі. Потім влаштувався кур’єром сервісу доставки, щоб приховано стежити за периметром оборонного об’єкта. Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали агента "по гарячих слідах" після підпалу авто. За місцем тимчасової оселі фігуранта вилучено споряджений до замаху пістолет і телефон, за допомогою якого він контактував із ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними джерел УНІАН у спецслужбі, зловмисником є Чесноков Олександр Сергійович, 01.06.1992 року народження, уродженець міста Сімферополь.

Також джерела зазначили, що на замовлення куратора з ФСБ зловмисник знищив автомобіль майора Національної гвардії України. Цей офіцер у 2022 році був відзначений найвищою державною нагородою – Герой України з врученням ордена "Золота зірка" за ефективне виконання завдань, зокрема – на Харківщині.

Справа Сівковича - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 11 червня таємний агент Служби безпеки України, який з міркувань безпеки не назвав свого імені, розповів про проникнення до московського офісу колишнього регіонала Володимира Сівковича, підозрюваного в Україні у державній зраді.

Зокрема, ще до початку повномасштабного вторгнення СБУ інфільтрувала свого агента в московський офіс, який очолював підозрюваний у державній зраді Володимир Сівкович. Колишній член забороненої "Партії регіонів" співпрацював із російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів усередині країни.

Агент СБУ розповів, що він працював під прикриттям і був водієм-помічником. Йому вдалося увійти в довіру до Сівковича і збирати дані про роботу офісу, підконтрольного спецслужбам РФ.

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