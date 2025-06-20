Відновлення масованих ударів по енергетиці може призвести до нових обмежень у постачаннях електроенергії.

Якщо нинішня ситуація в енергетиці збережеться, то українцям не загрожують відключення світла взимку. Про це під час свого виступу у Верховній Раді заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"‎При проходженні наступного опалювального сезону ми не бачимо взагалі ризиків обмежень за сьогоднішньої ситуації в енергетиці"‎, – заявив державний діяч.

Водночас він зазначив, що відновлення масованих ударів може призвести до нових обмежень у постачаннях електроенергії.

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"Зрозуміло, що відновлення масованих ударів може вплинути на роботу генерації і передачі, і розподілу електроенергії", – вважає міністр.

Галущенко нагадав, що у минулому році росіяни здійснили 33 масовані удари по енергосистемі України, застосувавши для цього тисячі дронів та ракет.

За його словами, ключове навантаження під час опалювального сезону нестиме атомна генерація, яка в пікові моменти генерує до 60% усієї електроенергії. При цьому він додав, що ремонти на АЕС спланували таким чином, щоб узимку усі дев'ять блоків, які діють на підконтрольній Києву території, працювали повним складом.

Що стосується теплової генерації та гідроенергетики, то об'єкти зазнали суттєвих пошкоджень в результаті ударів росіян, але наразі тривають ремонтні роботи і спостерігається позитивна динаміка.

Галущенко додав, що Україна має потребу в імпортному газі – "не менше 4,6 мільярдів кубів", а на сьогодні вже законтрактовано 2,9 мільярдів.

Удари по енергетиці – до чого готуватись українцям

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Москва планує удари проти української енергосистемі. Відповідні дані мають розвідки партнерів нашої держави. Нові удари можуть бути "менш помітними для світу", адже зараз багато уваги в світі приділено Близькому Сходу.

За словами колишнього речника Генерального штабу Збройних сил України Владислава Селезньова, росіяни хочуть максимально зруйнувати енергетику і підготовка вже розпочалася.

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