Тепер відстань між двома популярними французькими містами можна буде подолати всього за 3 години 20 хвилин.

Французьку столицю Париж з'єднали новим прямим високошвидкісним поїздом з портовим містом Марсель на півдні країни, яке останніми роками набуває все більшої популярності серед туристів.

Як пише Daily Express, оператором перевезень виступила італійська залізнична компанія Trenitalia, яку минулого року визнали найкращою в Європі. Перший рейс за маршрутом "Париж – Марсель" вирушив у дорогу 15 червня 2025 року.

Поїзд долає приблизно 750 кілометрів між містами в середньому всього за 3 години 20 хвилин, а ціни на квитки стартують від 23 євро. Для порівняння, поїздка автомобілем між Парижем і Марселем займає близько 7 годин.

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Потяги за цим маршрутом відправлятимуться протягом дня з Парижа з 5:55 до 19:04, а з Марселя – з 6:52 до 18:49 вечора.

Залізничний маршрут курсуватиме між Ліонським вокзалом Парижа та марсельською станцією Сен-Шарль, із зупинками в Ліоні, Авіньйоні та Екс-ан-Провансі.

Нова послуга італійської компанії є прямим конкурентом маршруту, пропонованого національною державною залізничною компанією Франції SNCF. Велика конкуренція може означати кращі ціни для мандрівників, прогнозують експерти.

"Нове сполучення "Париж – Марсель" ще більше розширює мережу Frecciarossa у Франції, також задовольняючи потреби тих, хто шукає швидкий, комфортний і більш екологічний спосіб подорожувати. Пропозиція Trenitalia France дедалі більше задовольнятиме потреби тих, хто обирає потяг для роботи, навчання, відпочинку та туризму", – зазначив генеральний директор Trenitalia France Марк Капосціутті.

Крім того, незабаром Trenitalia планує запустити ще два нових рейси з Парижа: до французького Ліона та італійського Мілану.

Інші нові маршрути поїздів у Європі

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року німецький Берлін і французький Париж з'єднали прямим швидкісним поїздом, який дає туристам можливість подорожувати між двома столицями швидше, ніж будь-коли.

Тим часом, з грудня 2026 року заплановано запуск високошвидкісних поїздів Frecciarossa, які з'єднають Німеччину, Австрію та Італію.

Зі свого боку Eurostar найближчими роками планує запустити нові рейси з Великої Британії до Німеччини та Швейцарії.

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