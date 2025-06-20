Міністр енергетики Герман Галущенко розраховує у липні підписати угоду з Болгарією.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначає, що Україна і надалі розраховує отримати два болгарські ректори російського походження для добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС), але допускає, що домовленість може зірватися. Про це він заявив під час години запитань до уряду, яку транслює нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що політичні процеси у Болгарії загальмували розгляд цього питання, "але ми маємо певний поштовх цього проєкту".

"У липні ми доопрацюємо рішення з МАГАТЕ, і воно виступить одним з лідерів реалізації проєкту. Я думаю, що ми підпишемо відповідні документи, ми їх готуємо… Питання наразі відкрите. Безумовно, є певне гальмування через внутрішньополітичну ситуацію, але проєкт не скасовано", - підсумував міністр.

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При цьому він не виключає, що Україна може і не отримати болгарські реактори, нібито через вплив Росії.

"Це буде катастрофою для нас не добудувати ці блоки", - додав Галущенко, зазначивши, що Україна може замовити виготовлення реакторів в інших державах, але це подовжить строк добудови блоків ХАЕС.

Добудова Хмельницької АЕС - головні новини

Очільник "Енергоатома" Петро Котін у 2024 році заявляв про намір придбати два ядерних реактори у Болгарії для добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС

26 лютого 2025 року Верховна Рада розблокувала купівлю зазначених ректорів у Болгарії. Разом з тим, на початку лютого міністр енергетики Герман Галущенко допустив, що домовленість про закупівлю може зірватися, оскільки у парламенті Болгарії зареєстрували постанови про скасування дозволу на продаж реакторів. Пізніше влада Болгарії заявляла про те, що реактори не продаватиме, хоча Міненерго запевняло, що не отримувало офіційну відповідь.

Ініціатива з добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції від самого початку зіткнулася з масою критики. Експерти звертали увагу на те, що ці реактори мають російське походження. Крім того, не було проведено експертизи, наскільки ці реактори підійдуть Україні, тож існує ризик, що після придбання вони так ніколи і не запрацюють.

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