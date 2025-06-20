Його можна використовувати для доставки вантажів у небезпечні зони.

Американські компанії Honeywell та Near Earth Autonomy здійснили перший політ автономного гелікоптера, побудованого на базі європейського AW139. Про це повідомляє Defense Express.

"‎Це стало черговим кроком у програмі повітряного логістичного з'єднання (ALC) корпусу морської піхоти США", – кажуть фахівці.

В рамках програми хочуть створити автономні системи повітряної логістики, які зменшать ризики для особового складу, а також збільшать швидкість та масштаби операцій.‎

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Під час випробувань основні функції автопілота AW139 контролювало автономне бортове програмне забезпечення без участі пілота чи оператора на землі. Таким чином, американці знову показали, що серійні гелікоптери можна перетворити на БПЛА.

Не дивно, що Honeywell та Near Earth Autonomy обрали саме AW139. Це дуже поширена в світі машина, яку активно використовують як військові, так і комерційні користувачі. Станом на липень минулого року виготовили понад 1200 таких вертольотів.

Безпілотні гелікоптери – що відомо

Раніше американці вже реалізовували схожі проєкти. Наприклад, було створено автономний вертоліт на базі UH-60A.

Також можливості автономного польоту тестували на гелікоптері UH-72 Lakota. Як повідомлялось, апарат може перевозити близько двох тонн основних вантажів на високій швидкості в оперативно-значущих діапазонах.

Свій безпілотний вертоліт хотіли створити росіяни. Його назвали "Терміт". Незважаючи на гучні заяви, він виявився сирим і недопрацьованим.

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