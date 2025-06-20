У застосунку є всі необхідні ручні налаштування, включно з експозицією, ISO і балансом білого.

Компанія Adobe випустила Project Indigo для iOS – безкоштовний додаток для мобільної зйомки, який за принципом роботи нагадує улюблену багатьма "камеру" Google.

За словами розробників, замість звичного "смартфонного" вигляду з перенасиченими яскравістю і різкістю, Indigo пропонує більш природну картинку – за якістю близьку до того, що видають дзеркальні камери.

Додаток використовує злиття 32 кадрів в одне зображення, що дає змогу знизити шум і зберегти високий динамічний діапазон. При цифровому зумі Project Indigo робить серію знімків і поєднує їх, щоб поліпшити різкість і знизити рівень шуму.

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Крім того, в застосунку є всі необхідні ручні налаштування, включно з експозицією, ISO і балансом білого. Робити фото можна в JPEG і DNG, є і підтримка RAW.

Project Indigo працює на моделях Pro і Pro Max, починаючи з iPhone 12, а також на всіх звичайних iPhone, починаючи з 14-го. Додаток повністю безкоштовний, ба більше, для її використання навіть не потрібен акаунт Adobe.

Як УНІАН уже розповідав, в iPhone з виходом iOS 26 з'явилася функція, яка є на кожному Android. Вона дає змогу безпосередньо встановити будь-яку пісню на рингтон.

Повноцінна iOS 26 вийде у вересні відразу після анонсу iPhone 17. Якщо вам не терпиться зацінити нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Операційку можна поставити на iPhone 11 і новіші смартфони Apple.

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