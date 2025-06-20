Китай може багато чого втратити від масштабної війни на Близькому Сході, проте мало що може з цим вдіяти.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість розгортання американських військ для підтримки Ізраїлю в нападі на Іран, водночас Китай мало що може з цим вдіяти, оскільки його вплив у регіоні явно обмежений, пише The New York Times.

Китаю є що втрачати через конфлікт. Він купує практично всю експортовану Іраном нафту зі знижкою, використовуючи таємні танкерні флоти, щоб обійти санкції США. І його судна залежать від безпечного проходу через Ормузьку протоку для транспортування додаткової нафти з країн Перської затоки. Більш високі ціни на енергоносії стануть ще одним серйозним головним болем для Пекіна, який намагається переломити свою мляву економіку. Крім енергоносіїв, Іран надає Китаю важливий плацдарм на Близькому Сході для просування своїх інтересів і протидії Сполученим Штатам.

"Але, незважаючи на ці стратегічні інтереси, Китай, який не має великого впливу на адміністрацію Трампа, навряд чи стане на військовий захист Ірану, особливо якщо у війну втрутяться Сполучені Штати", - наголошується в статті.

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"Реальність така, що у них фактично немає можливості ввести китайські війська для захисту іранських об'єктів", - сказав Зак Купер, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва у Вашингтоні. "Вони воліли б дуже тихо надати деяку матеріальну підтримку, деяку риторичну підтримку і, можливо, деяку гуманітарну допомогу".

Водночас, підкреслюється в статті, Китай також може виграти, якщо Сполучені Штати будуть втягнуті в затяжну війну на Близькому Сході, що може відвернути американські війська, кораблі та інші військові ресурси від Азії.

"Рішення Трампа завдати удару по Ірану стане уроком для Пекіна, який може сформувати його власну геополітичну стратегію. Китай спробує зрозуміти підхід Трампа до зовнішньої політики і його готовність застосовувати силу. Результат може вплинути на оцінку Пекіном того, чи прийдуть США на захист Тайваню, якщо Китай вирішить вторгнутися в нього".

Як пише NYT, стримана реакція Китаю нагадує реакцію Росії, яка також лише виступила із заявами про підтримку Ірану, незважаючи на те, що отримала вкрай необхідну військову допомогу від Тегерана для своєї війни в Україні.

Така реакція порушує питання щодо згуртованості квартету Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї, які зблизилися дипломатично та у військовому плані довкола спільної опозиції світовому порядку, в якому домінують США.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Американські конгресмени хочуть зупинити Трампа від нападу на Іран. Для цього вони подали до Конгресу відповідну резолюцію, яка забороняє "Збройним силам Сполучених Штатів вести несанкціоновані бойові дії в Ісламській Республіці Іран".

Зі свого боку Трамп заявив, що протягом двох тижнів ухвалить рішення про те, чи завдавати удару по Ірану. Раніше ЗМІ писали, що чиновники США готуються до того, що Вашингтон завдасть удару по Ірану вже цими вихідними.

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