У «Чигирин» на два тижні з'їдуться майстри народного мистецтва

На Черкащині 5 вересня в селі Суботові Чигиринського району на базі Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» відбудеться відкриття Всеукраїнського симпозіуму народного мистецтва 2011 р..

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Національному історико-культурному заповіднику «Чигирин», Всеукраїнський симпозіум народного мистецтва проходитиме два тижні. На симпозіум запрошені майстри з різних регіонів України: Дніпропетровщини, Запоріжжя, Київщини, Кіровоградщини, Одеси, Полтавщини та Чернігівщини, які працюють у різних видах народного мистецтва: народна картина, традиційні декоративні розписи на папері, кам’яна та дерев’яна скульптура, гончарство, різьблення по дереву та плетіння із соломи.

Акція проводиться з метою підвищення професійної майстерності учасників, залучення творчої молоді до справи збереження, відродження й популяризації народного мистецтва в Україні.

Після симпозіуму відбудеться виставка, на якій будуть представлені твори його учасників. Роботи майстрів народного мистецтва, виготовлені під час симпозіуму, будуть урочисто передані до фондів Національного історико-культурного заповідника «Чигирин».