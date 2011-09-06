Тріо Артура Дуткевича в Києві

21 вересня 2011 о 20:00 в Києві у Центральному Будинку Художника (вул. Артема, 1-5 (Львівська площа)) в рамках серії «Музика справжнього смаку» відбудеться концерт тріо Артура Дуткевича (Artur Dutkiewicz Trio). Польський джазовий колектив представить програму «Niemen Piano / Hendrix Piano».

У цьому проекті один з найкращих джазових піаністів Польщі Артур Дуткевич зумів творчо втілити свій інтерес до двох великих рок-музикантів минулого – американця Джимі Хендрікса та поляка Чеслава Нємена. Дуткевич і його партнери в черговий раз довели, що акустичне джазове фортепіанне тріо здатне оригінально представити і переосмислити музику будь-яких стилів. Програма побудована на матеріалі двох останніх релізів тріо Артура Дуткевича «Niemen Improwizacje» (2009) і «Hendrix Piano» (2010).

Джазові версії легендарних рок-хітів Джимі Хендрікса «Hey Joe», «Crossroad Traffic», «Angel», «Voodoo Chile» і таких знаменитих балад Чеслава Нємена, як «Jednego serca» вже встигли підкорити меломанів багатьох країн. Зокрема, наприкінці серпня цього року Artur Dutkiewicz Trio виступило одним з хедлайнерів відомого фестивалю «Джаз в саду Эрмитаж 2011» (Москва, Росія).

У Києві тріо Артура Дуткевича виступить в такому складі:

Артур Дуткевич (Artur Dutkiewicz) – рояль,

Павел Пушчало (Paweł Puszczało) – контрабас,

Себастіан Франкевич (Sebastian Frankiewicz) – барабани.

Окрім Києва, тріо Артура Дуткевича також виступить у Вінниці (в рамках фестивалю «Міжнародні дні джазової музики у Вінниці») і в Одесі (в рамках фестивалю «Odessa Jazz Fest»).