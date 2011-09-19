Колесніков відкрив туристичний центр «Авто-Річка» у Каневі

Сьогодні, 19 вересня 2011 року, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ відкрив туристичний центр «Авто-Річка» в Каневі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Туристичний центр «Авто-Річка» з терміналом і причалом розташовано на шляху проходження туристичних груп. Це двоповерхова будівля, що стоїть окремо. Передбачається, що туристичний центр завершить архітектурний ансамбль Привокзальної площі Канева і символізуватиме ворота міста.

На першому поверсі терміналу розташовано зал очікування, каси продажу квитків, кімнати адміністратора і чергового по вокзалу з довідковим бюро, автоматичну камеру схову, приміщення охорони, магазин непродовольчих товарів, аптечний кіоск, пункт міліції і перонних контролерів, технічні приміщення, санітарні вузли, приміщення для куріння. На другому поверсі - заклад швидкого харчування, диспетчерська, екскурсійне бюро, кімнати для туристів, пасажирів з дітьми і персоналу.

Добратися річковим транспортом з Канева до Черкас можна буде починаючи вже із сьогоднішнього дня, до Києва - з початку весняної навігації.

«Міністерство інфраструктури України веде переговори з власниками усіх судноплавних компаній, щоб залучити їх на цей туристичний маршрут. Тому з 30 квітня буде відкрито регулярний рух річкового транспорту між Києвом і Каневом», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. Враховуючи, що туристичний центр буде пересадочним пунктом з автотранспорту на річковий і назад, Міністерство інфраструктури України спільно з Черкаською обласною державною адміністрацією розробляють нові маршрути автотранспортного сполучення до Канева з усієї України.

«До Євро-2012 ми з`єднаємо туристичний центр Черкащини новими маршрутами з містами всієї України», - відзначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Довідка УНІАН. Будівництво туристичного центру «Авто-Річка» розпочалося у березні 2011 року на кошти державної підтримки. Нагадаємо, у січні 2011 р. ТОВ «Дольник і К» (Дніпропетровськ) за процедурою закупівлі у одного учасника було обрано для робіт з проектування туристичного центру «Авто-Річка» з терміналом і реконструкцією річкового причалу у м. Канів Черкаської області.