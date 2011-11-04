У Росії - День народної єдності

У Росії сьогодні відзначають державне свято - День народної єдності.

Свято приурочене до дня Казанської ікони Божої матері - однієї з головних святинь Російської православної церкви - і пов`язане з річницею визволення Москви від польсько-литовського війська в 1612 році.

У багатьох містах відбудуться святкові заходи. У Нижньому Новгороді в них візьмуть участь президент Дмитро Медведєв і прем`єр-міністр Володимир Путін.

В Москві та інших містах націоналістичні організації проведуть традиційний «Російський марш». У столиці влада санкціонувала ходу на південному сході міста з участю 10 тисяч осіб. Організатори заявляють про 25 тисяч.