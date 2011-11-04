УТ-1 і канал Ахметова виграли тендер на трансляцію Євро-2012
14:59, 04 листопада 2011Культура
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Національна телекомпанія України (Перший національний телеканал) і медіагрупа "Україна" виграли тендер УЄФА на право трансляції матчів Євро-2012 в Україні.
Про це повідомляє "Телекритика" з посиланням на власні джерела.
Цю інформацію виданню також підтвердив Олександр Денисов, директор телеканалу "Футбол".
Він зауважив, що дані щодо розподілу матчів між НТКУ і "Україною" та інші деталі буде повідомлено додатково.
Гендиректор НТКУ Єгор Бендендорф сказав, що наразі коментувати новину не готовий, але зробить це наступного тижня.
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