У Києві відбудеться виставка предметного дизайну XX-XXI століть

18 листопада, у київському Центрі сучасного мистецтва М17 відбудеться відкриття виставки Дизайн та фото.

Вона стане другою в історії українського арт-простору експозицією, присвяченою предметному дизайну.

До експозиції увійдуть як твори відомих майстрів XX століття, так і сучасних авторів. Експонати створені з найрізноманітніших матеріалів (пластик, сталь, пресована повсть, шкіра, дерево, хром, тканина, папір, бронза, скло, порцеляна), а сама колекція охоплює більшість напрямків предметного дизайну останніх ста років.

Крім предметів на виставці демонструватимуться 29 робіт українських фотографів — лауреатів престижних міжнародних конкурсів та учасників бієнале.

Виставка триватиме з 19 по 25 листопада, а 26 листопада експоновані предмети будуть виставлені на аукціон.

Усього на виставці будуть демонструватися 96 творів предметного дизайну. Напрями Ар-нуво і стиль 1925 будуть представлені комплектом меблів яскравого представника школи Nancy Августа Валлін, сервірувальним столом, створеним по дизайну французького художника Жоржа де Фіре (автора оформлення знаменитого паризького кабаре Le Chat Noir на Монмартрі) і радіатором початку 1930-х років, створеним французьким дизайнером René Coulon.

У колекції виділяється бронзова скульптура Пантера російського скульптора, яскравого представника стилю ар-деко Георгія Лаврова, який працював у Парижі одночасно з такими майстрами, як Аристід Майоль, Еміль Антуан Бурдель і Шарль Деспіо.

Серед найбільш цікавих експонатів наших дизайнерів організатори відзначають бездоганно виконані предмети Юрія Ринтовта (Стейт, комод на каменях, стіл і табурети) й Володимира Бондаренка (набір Китайський сюрприз і комод Гросмейстер), концептуальний дизайн Катерини Соколової (пара стільців ZIG & ZAG) і Андрія Хворостьянова (об`єкт-світильник Перетікання), люстру Tagliente від Ігоря Пінігіна і торшер Вітер від Валерія і Катерини Кузнєцових.

Також на виставці будуть представлені предмети дизайну епохи СРСР: парні бронзові світильники 1930-х років, виготовлені у стилі сталінського ампіру, вінтажні настільні лампи 1970-х років, вази з дутого скла і багато іншого. Окремої уваги заслуговує блок предметів кераміки від найкращих майстрів з порцеляни і скла: Бориса Данилова, Поліни Найт, Ігоря Мацієвського та інших.

Важливою частиною майбутньої виставки стане блок фотографії, що складається з 29 робіт, умовно поділених на три групи: пейзаж (Сергій Михальчук, Максим Чатський, Eva Storm), урбаністична фотографія (Іван Цюпка, фотографії з серії Моя сталь Лесі Мальської, Антон Черкашин) і актуальне фото (серія Манекени Гліба Вишеславського, серія Скульптури роботи Nikita Erphene, а також низка фотографій вуличного художника Олександра Курмаза (HOMER) і Віктора Кудіна — серія Корозія металу).



Корреспондент.net

