Володимир Лис написав роман про українського селюка Йвана і темношікру супермодель

Переможець премії «Ґранд – Коронація слова», автор найкращого роману десятиріччя «Століття Якова» Володимир Лис написав доволі сміливий роман про найскандальнішу темношкіру супермодель Таумі Ремпбел – «Іван і Чорна Пантера». Книжка вийде друком у видавництві «Клуб Сімейного Дозвілля» на початку січня.

Роман «Іван і Чорна Пантера» – це історія про зіркову супермодель Таумі Чорна Пантера Ремпбел та сільського дурника Йвана. Таумі. Як і годиться, модель живе бурхливим богемним життям: гроші, скандали, коханці, коханки, а для останнього парубка на селі вона просто богиня. Проте насправді Таумі ніяке не божество – звичайна спадкова африканська жриця, а Йван з Кукурічок має дещо, що належить Чорній Пантері – череп могутньої африканської чаклунки, на якому тримається вся слава та успіх супермоделі. Вона має вирушати у загадкову Україну до Йвана з Кукурічок…