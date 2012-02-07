Будинки на Андріївському узвозі з таненням снігу можуть сповзти вниз?

12:27, 07 лютого 2012
Культура
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Бригінець б`є на сполох

Реконструкція Андріївського узвозу може призвести до того, що з таненням снігу будинки-пам`ятки просто сповзуть вниз.

Про це заявляє голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

За його словами, до нього звернулися представники установ культури, творчих спілок, громадських організацій та закладів громадського харчування, розташованих на Андріївському узвозі з проханням врятувати будинки на узвозі.

Вони наголосили, що з початком реконструкції узвозу стан його пішохідної зони різко погіршився, почали руйнуватись фундаменти, в будівлях, в тому числі й у Літературно-меморіальному музеї   Булгакова з’являються тріщини.

"Бездумні дії з псевдо-реконструкції Андріївського узвозу поставили унікальну історичну та туристичну вулицю під загрозу повного знищення. Танення снігів може призвести до того, що споруди просто сповзуть у котлован глибиною до 3-х метрів, виритий в ширину всієї проїжджої частини вулиці", - наголосив Бригинець.

За словами депутата, гроші будівельникам за проведені роботи досі не виплачені, а фінансування на продовження робіт теж не надходить.

"Якщо не вжити термінових заходів станеться невиправна катастрофа", - наголосив Бригинець.

На сьогодні проїжджа частина розрита і не відокремлена від тротуару парканом (значну частину його нещодавно демонтували), тож тротуари стали небезпечними для пішоходів: численні ями ледь прикриті дерев’яними настилами, відсутнє освітлення.

Як відомо, будівельні роботи на Андріївському узвозі почали у вересні 2011 року згідно з розпорядженням КМДА від 14 вересня 2011 року. Спочатку роботи проводилися інтенсивно,а упродовж останніх двох місяців будівельна діяльність фактично припинилися.

Українська правда

 

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