Оголошено конкурс на найкращі враження від фільму про Йосипа Сліпого

У Тернополі оголошено конкурс серед школярів на найкращий твір про враження від фільму про патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого.

Як повідомив під час прес-конференції протосинкел Тернопільсько-Зборівській митрополії Української греко-католицької церкви Андрій РОМАНКІВ, конкурс відбудеться в рамках святкування 120-ої річниці від дня народження Патріарха, повідомляє кореспондент УНІАН.

Завдяки спонсорській допомозі визначено 3 призові місця. Переможця конкурсу нагородять сучасним смартфоном, за 2 і 3 місця діти отримають музичні програвачі

«Йосип Сліпий розділив долю багатьох репресованих українців, будучи за кордоном, гідно представляв знедолений український народ та є, безперечно, українським авторитетом, що визнаний різними конфесіями. Щоб діти ближче познайомили з постаттю патріарха, впродовж двох тижнів для старшокласників в українському домі «Перемога» транслюватимуть документальний фільм «Патріарх». Окрім цього копію фільму ми подарували тернопільським телеканалам для трансляції», – розповів А.РОМАНКІВ.

Він додав, що в рамках святкування 120-ій річниці від дня народження Й. Сліпого 13-16 лютого у Тернопільському державному обласному архіві пройде виставка документів, присвячена життю та діяльності Патріарха, а 17 лютого у селі Заздрість на території музейного комплексу-родинної садиби Й. Сліпого відбудеться урочиста літургія та презентація видань «Князь Церкви», «Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки» та аудіо-диску для дітей «Патріарх Йосиф Сліпий».

Довідка УНІАН. Й. Сліпий народився 17 лютого 1892 року у с. Заздрість Теребовлянського району на Тернопільщині. Початкову освіту здобув у рідному селі. Середню освіту отримав в Тернопільській гімназії, яку закінчив з відзнакою в 1911 році, після чого вступив до Львівської греко-католицької духовної семінарії та Львівського університету.

30 вересня 1917 року Митрополит Андрей Шептицький висвятив Й. Сліпого на священика, після чого той продовжив навчання в Інсбрукському католицькому університеті (Австрія), де здобув ступінь доктора богословія. Потім навчався у Римі.

У 1925 році Митрополит А. Шептицький призначив Й. Сліпого ректором Львівської Духовної Семінарії, що в 1929 році була реорганізована у Богословську Академію. 1 листопада 1944 після смерті А. Шептицький Галицьким Митрополитом стає Архиєпископ Й. Сліпий.

11 квітня 1945 р. його арештували. Після річного слідства в київській тюрмі КДБ військовий трибунал присудив йому 8 років суворих табірних робіт. Й. Сліпому приписали контрреволюційну діяльність, шпигунство на користь Ватикану, вороже ставлення до СРСР. Відсидівши один строк, митрополит Сліпий одержав ще три. У 1953 його відправлено на 5 років до Сибіру. У 1957 р. дістав 4 роки каторжних робіт. Колегія Верховного суду УРСР 27 вересня 1962 р. ухвалила “визнати Й. Сліпого особливо небезпечним рецидивістом та визначити йому для відбування покарання у виправно-трудових колоніях особливого режиму”.

Під тиском світової громадськості та завдяки старанням Ватикану Верховна Рада СРСР своєю постановою від 12 січня 1963 року звільнила Митрополита з ув’язнення з умовою “безповоротного вигнання з батьківщини”.

9 лютого 1963 р. Й. Сліпий прибув до Риму, де прожив і пропрацював 21 рік.

В квітні 1975 року Верховний Архієпископ офіційно прийняв титул Києво-Галицького Патріарха.

Помер 7 вересня 1984 року в Римі. Похований в криті Собору Св. Софії, а через 8 років після смерті, згідно з його заповітом, 29 вересня 1992 року домовину з тілом покійного перевезли до Львова і захоронена в крипті Собору Св. Юра поруч з А. Шептицьким.