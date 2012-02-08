“Закохані в Київ” вийдуть одночасно в українських і російських кінотеатрах

9 лютого в український прокат виходить стрічка “Закохані у Київ”, що продовжує традиції кіноальманахів “Париж, я люблю тебе” і “Нью-Йорк, я люблю тебе”.

Про це під час прес-конференції повідомив виконавчий продюсер “Закоханих у Київ” Володимир Хорунжий. За його словами, фільм одночасно виходить в український і російський прокати.

– Ми витратили 2 роки на виробництво цієї стрічки, а на рівні ідеї вона жила навіть два з половиною роки. Вже давно назрівала необхідність зняти щось у Києві і про Київ – це чудове місто обділяли увагою багато років, але тепер кіноальманах “Закохані в Київ” зуміє чудово показати столицю і розказати про неї, – каже Хорунжий. – Починаючи знімати “Закоханих”, ми зіткнулись з проблемою відсутності будь-якої інфраструктури кінематографу в Україні, тому в нас була можливість творити на порожньому місці без жодної державної підтримки.

Також продюсер розповів, що стрічка вже встигла побувати на чималій кількості престижних МКФ у США, Азії та Європі, серед котрих фестивалі у Каннах, Монте-Карло, Кореї та інші. Українські глядачі мали можливість побачити кіноальманах на Другому Одеському міжнародному кінофестивалі влітку 2011 року.

– Я пророкую Києву велике кінематографічне майбутнє – коли нарешті західні режисери і продюсери почнуть знімати тут, вони побачать у місті надзвичайний потенціал, – стверджує Володимир Хорунжий. – Створюючи “Закоханих” я переслідував дві мети – відбити свої кошти, вкладені в цей фільм, і дати нове кінематографічне життя Києву. Недарма я повернувся саме сюди через 25 років перебування за кордоном, а за ці роки я встиг пожити в Будапешті, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі і Маямі.

Фільм «Закохані у Київ» складається з восьми самостійних кіноновел від молодих українських режисерів: Тараса Ткаченка, Іллі Власова, Дениса Гамзінова, Ольги Гібелинди, Валерія Бебка, Олега Борщевськога, Артема Семакіна. Головні ролі у фільмі виконали Ада Роговцева, Віталій Лінецький, Георгій Хостікоєв, Артем Семакін, Ілля Ісаєв, Олександр Яценко, Олена Фесуненко, Микола Олійник. Крім того, стрічка стала акторським дебютом для українських співаків Івана Дорна та Дар’ї Астафьєвої.