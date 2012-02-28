29 лютого починається найбільший всеукраїнський тур гурту ВВ

29 лютого 2012 року починається найбільший Всеукраїнський тур гурту «Воплі Відоплясова».

Під час виступів ВВ публіка зможе почути не лише відомі хіти, але й пісні, присвячені виключно своєму місту. Крім того, географію туру буде поділено на регіони і в кожному з них буде обрано свій гімн, який «Воплі Відоплясова» виконають разом із присутніми в залі фанами.

Сьогодні ж «вевешники» ретельно готуються до подорожі: працюють у студії, підбирають репертуар та складають ексклюзивні програми для кожного міста, а український дизайнер Христина Бобкова готує для хлопців дивовижні сценічні наряди, трикотаж для яких був доставлений із найвіддаленіших куточків світу.

Розклад туру:

29 лютого – Луцьк

1 березня – Хмельницький (Філармонія)

5 березня – Львів (Театр опери та балету)

6 березня – Івано-Франківськ

9 березня – Київ (Жовтневий Палац)

12 березня – Полтава

13 березня – Суми

14 березня – Харків (КЗ «Україна»)

15 березня – Донецьк (БК «Юність»)

16 березня – Дніпропетровськ (Театр опери та балету)

21 березня – Херсон (КЗ «Фестивальний»)

22 березня – Одеса

23 березня – Симферопіль

24 березня – Миколаїв

18 квітня – Запоріжжя

19 квітня – Маріуполь

20 квітня – Луганськ

24 квітня – Житомир

25 квітня – Вінниця (КЗ «Радуга»)

26 квітня – Чернівці (Літній театр)

27 квітня – Тернопіль.