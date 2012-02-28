29 лютого починається найбільший всеукраїнський тур гурту ВВ
Об`їдуть 21 місто
29 лютого 2012 року починається найбільший Всеукраїнський тур гурту «Воплі Відоплясова».
Під час виступів ВВ публіка зможе почути не лише відомі хіти, але й пісні, присвячені виключно своєму місту. Крім того, географію туру буде поділено на регіони і в кожному з них буде обрано свій гімн, який «Воплі Відоплясова» виконають разом із присутніми в залі фанами.
Сьогодні ж «вевешники» ретельно готуються до подорожі: працюють у студії, підбирають репертуар та складають ексклюзивні програми для кожного міста, а український дизайнер Христина Бобкова готує для хлопців дивовижні сценічні наряди, трикотаж для яких був доставлений із найвіддаленіших куточків світу.
Розклад туру:
29 лютого – Луцьк
1 березня – Хмельницький (Філармонія)
5 березня – Львів (Театр опери та балету)
6 березня – Івано-Франківськ
9 березня – Київ (Жовтневий Палац)
12 березня – Полтава
13 березня – Суми
14 березня – Харків (КЗ «Україна»)
15 березня – Донецьк (БК «Юність»)
16 березня – Дніпропетровськ (Театр опери та балету)
21 березня – Херсон (КЗ «Фестивальний»)
22 березня – Одеса
23 березня – Симферопіль
24 березня – Миколаїв
18 квітня – Запоріжжя
19 квітня – Маріуполь
20 квітня – Луганськ
24 квітня – Житомир
25 квітня – Вінниця (КЗ «Радуга»)
26 квітня – Чернівці (Літній театр)
27 квітня – Тернопіль.