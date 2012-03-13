У Києві презентували фільм про Кличків

У понеділок у Києві презентували документальну стрічку німецького режисера Себастьяна Денхардта "Клички" про українських братів-боксерів.

У фільмі можна побачити рідкісні кадри домашнього відео, зйомки боксерських поєдинків, інтерв`ю з батьками чемпіонів, а також коментарі колишніх супротивників братів, повідомляє прес-служба "Klitschko Brothers Foundation".

За словами режисера, знімальна група працювала над картиною понад два роки.

В український прокат фільм виходить 15 березня.

Презентації за участю братів Кличків відбудуться також в Одесі, Дніпропетровську та Тернополі.

BBC