У Києві презентували фільм про Кличків
08:50, 13 березня 2012Культура
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Знімальна група працювала понад 2 роки
У понеділок у Києві презентували документальну стрічку німецького режисера Себастьяна Денхардта "Клички" про українських братів-боксерів.
У фільмі можна побачити рідкісні кадри домашнього відео, зйомки боксерських поєдинків, інтерв`ю з батьками чемпіонів, а також коментарі колишніх супротивників братів, повідомляє прес-служба "Klitschko Brothers Foundation".
За словами режисера, знімальна група працювала над картиною понад два роки.
В український прокат фільм виходить 15 березня.
Презентації за участю братів Кличків відбудуться також в Одесі, Дніпропетровську та Тернополі.
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